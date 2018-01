Fed, Beige Book: economia e inflazione Usa in rialzo a ritmo modesto-moderato. Occhio ai salari

Laura Naka Antonelli 18 gennaio 2018 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

L'economia e inflazione degli Stati Uniti sono cresciute a un ritmo tra il modesto e il moderato nel periodo compreso tra la fine di novembre e la fine del 2017, mentre i salari hanno continuato a salire. E' quanto emerge dal Beige Book pubblicato dalla Federal Reserve."La maggior parte dei distretti ha riferito una crescita dei salari a ritmo modesto - si legge nel rapporto - Alcuni distretti hanno rilevato casi di aziende che hanno aumentato i salari in un range più ampio di settori e posizioni rispetto a quanto comunicato in precedenza".Diversi, in generale, sono stati i distretti che hanno assistito a un aumento dei costi soprattutto nei settori manifatturiero, edilizio e trasporti.