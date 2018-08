Canada: deficit partite correnti scende meno delle stime

Oggi, 09:37 - redazione-borse-itborse-it

Ftse Mib: importante il superamento dei 20.800 punti. FCA deve confermare il break dei 15 euro

Ftse Mib: rimane delicata la situazione per l'indice italiano che non riesce a superare i 20.800 punti e dunque allontanarsi, in maniera consistente, dalla soglia psicologica in area 20.500