Canada: banca centrale conferma politica monetaria, tassi ferjmi all'1,25%

Valeria Panigada 30 maggio 2018 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Nessuna sorpresa dell'ultimo minuti dalla Bank of Canada. La banca centrale del Canada ha confermato la sua politica monetaria, lasciando i tassi di interesse fermi all'1,25%, come da attese. Nel mese di aprile l’inflazione canadese ha segnato un rialzo dello 0,3% mensile, in linea con le stime e con il dato precedente.