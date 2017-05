Borse Usa piatte in avvio, IBM in rosso

Luca Fiore 5 maggio 2017 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta in parità per i listini statunitensi: nei primi scambi il Dow Jones segna un -0,05%, lo S&P500 sale dello 0,17% e il Nasdaq guadagna un quarto di punto percentuale.



Indicazioni migliori del previsto quelle arrivate dal mercato del lavoro: il mese scorso il saldo delle buste paga nei settori non agricoli (non-farm payollls) ha evidenziato un incremento di 211mila unità, circa 15 mila sopra il consenso, mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 4,5 al 4,4 per cento, il livello minore dal maggio 2007.



Nel complesso, si tratta di dati che non cambiano lo scenario in chiave-Fed che tra poco più di un mese, stando alla totalità degli analisti contattati da Bloomberg , alzerà nuovamente il costo del denaro.



A livello di singole performance, -2,9% di IBM dopo che Warren Buffett ha annunciato di aver venduto un terzo della quota detenuta. Tra le società che hanno presentato i conti trimestrali, +2,53% per Cigna che ha battuto le stime sia in termini di utili che di fatturato.