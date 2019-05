Si arresta la ripresa della produzione industriale: -0,9% a marzo

Titta Ferraro 10 maggio 2019 - 10:10

Battuta d'arresto per la produzione industriale italiana. A Marzo si segnala un calo dello 0,9% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre dell’anno corrente, il livello destagionalizzato della produzione aumenta dell’1,0% rispetto al trimestre precedente. I dati Istat certificano quindi uno stop del trend di ripresa evidenziato a gennaio e febbraio contribuendo all'uscita dalla recessione tecnica."Nonostante la flessione registrata a marzo, il primo trimestre dell’anno corrente si conclude con una variazione della produzione industriale ampiamente positiva rispetto al precedente, la prima dal quarto trimestre 2017", commenta l'Istat.L’indice destagionalizzato mensile mostra un modesto aumento congiunturale solo per i beni strumentali (+0,1%); diminuzioni si registrano invece per i beni di consumo (-2,3%) e, in misura più lieve, per l’energia (-0,4%) e per i beni intermedi (-0,3%).