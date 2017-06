STM positiva sul Ftse Mib: Banca Akros conferma rating neutral

Daniela La Cava 7 giugno 2017 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

Il titolo STMicroelectronics si muove in territorio positivo a Piazza Affari, dove guadagna circa l'1 per cento. A sostenere l'azione le previsioni diffuse ieri dal World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) sul mercato dei semiconduttori per il periodo 2017-2019. WSTS si attende un mercato in crescita sia nel 2017 sia nel 2018 rispettivamente a quota 378 miliardi di dollari e 388 miliardi. "Le recenti previsioni sul settore confermano il forte slancio per l'industria dei semiconduttori e il sostegno alle nuove applicazioni", scrivono gli esperti di Banca Akros che hanno confermato la raccomandazione "neutral" sul colosso italo-francese dei chip.