Mef: fabbisogno statale a 7,5 miliardi a maggio, in aumento complice anche prima tranche prestito Alitalia

Titta Ferraro 1 giugno 2017 - 17:42

MILANO (Finanza.com)

Fabbisogno del settore statale in aumento a maggio complice anche il prestito ponte ad Alitalia. Il Fabbisogno si è attestato lo scorso mese a 7,5 miliardi di euro, con un aumento di circa 5.800 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il fabbisogno dei primi cinque mesi dell’anno in corso si attesta a 41.920 milioni, con un peggioramento di circa 5.600 milioni rispetto al periodo gennaio-maggio 2016, legato anche a una diversa tempistica di incassi e pagamenti. La variazione del fabbisogno del mese, rimarca la nota del Mef, è legata ad un aumento dei pagamenti sia delle amministrazioni centrali sia di quelle locali, fra i quali si segnalano: l’erogazione della prima tranche del prestito all’Alitalia per 240 milioni, maggiori contributi al bilancio europeo per circa 700 milioni e maggiori rimborsi fiscali ai contribuenti per oltre 500 milioni. Dal lato degli incassi, si evidenziano maggiori introiti fiscali per circa 700 milioni.