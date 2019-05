Market mover: l'agenda macro di martedì 30 aprile

Daniela La Cava 30 aprile 2019 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Giornata densa di indicazioni macro in Europa e negli Stati Uniti. In mattinata attenzione rivolta alla zona euro, dove si attende la stima preliminare del Pil del primo trimestre. Interessanti spunti anche per l'economia italiana: l'Istat comunicherà il tasso disoccupazione, il dato sull'inflazione e quello relativo al Pil dei primi tre mesi del 2019. Nel pomeriggio in Germania verrà pubblicata l'inflazione di aprile (stima preliminare), mentre negli Stati Uniti in primo piano la fiducia dei consumatori di aprile.