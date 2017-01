Market mover: l'agenda economica di venerdì 27 gennaio, focus su Pil Usa

Titta Ferraro 27 gennaio 2017 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

L'agenda odierna vede in primi piano in Italia l'asta attraverso la quale il Ministero dell’Economia collocherà Buoni Ordinari del Tesoro semestrali per 6,5 miliardi di euro. Il 31 gennaio scadranno BOT semestrali per 6,49 miliardi. In agenda sempre in Italia i dati sulla fiducia di imprese e consumatori.

Clou della giornata nel primo pomeriggio (14:30) con la prima lettura del Pil statunitense del quarto trimestre (consensus +2,2% annualizzato dal +3,5% precedente).