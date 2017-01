Market mover: l'agenda economica di martedì 3 gennaio

Titta Ferraro 3 gennaio 2017 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Prevista oggi la riapertura delle Borse di Londra e Wall Street dopp il ponte di Capodanno, mentre rimane ancora chiusa Tokyo. Due i dati macroeconomici rilevanti in giornata, entrambi in arrivo dagli Stati Uniti: la spesa in costruzioni di novembre e, soprattutto, l'indice Ism manifatturiero a dicembre