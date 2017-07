Market mover: l'agenda economica di martedì 11 luglio

Titta Ferraro 11 luglio 2017 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Oggi focus in Italia sulla produzione industriale al mese di maggio, attesa in risalita (+0,5 per cento mensile) dopo il -0,4% del mese precedente. Atteso poi il discorso di Coeuré della Bce. Dagli Stati Uniti in arrivo il Report JOLTS giugno e i discorsi di Lael Brainard (FOMC, votante) e Neel Kashkari (Fed di Minneapolis, votante).