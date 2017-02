Market mover: l'agenda economica di lunedì 6 febbraio, parte l'aumento di Unicredit

Titta Ferraro 6 febbraio 2017 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Inizio di settimana piuttosto scarno di indicazioni macro. In programma l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori nella zona euro attesa a febbraio in flessione a 17,4 dai 18,2 del mese precedente. La rilevazione, curata dall'istituto tedesco Sentix, è condotta tra 5.000 investitori di oltre 20 nazioni; di questi 1.000 sono investitori istituzionali e 4.000 sono risparmiatori privati. In Italia parte oggi l'aumento di capitale da 13 miliardi di euro di Unicredit.