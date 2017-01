Market mover: l'agenda economica del 4 gennaio

Titta Ferraro 4 gennaio 2017 - 07:46

L'agenda odierna vede in primo piano nell'Eurozona la diffusione dei dati preliminari relativi agli indici Pmi servizi dei principali paesi dell'area. Dagli Stati Uniti in arrivo invece la stima ADP sulla creazione di posti di lavoro nel settore privato, tradizionale antipasto dei dati sul mercato del lavoro Usa in uscita venerdì. Il consensus vede una crescita di 173 mila unità.