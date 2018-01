Market mover: agenda economica di martedì 2 gennaio

Titta Ferraro 2 gennaio 2018 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Prima seduta del nuovo anno con in primo piano in Europa i dati sull'indice Pmi manifatturiero che, stando alla lettura flash diffusa nelle scorse settimane, nell'area euro staziona sui massimi storici sopra quota 60. In Italia l'indice Pmi dell'attività manifatturiera è atteso a 58,5 dai 58,3 del mese precedente. Indici Pmi in uscita anche per Stati Uniti e Canada. In serata focus sulle nuove immatricolazioni auto in Italia.Nel dettaglio:09:45 Italia, Pmi manifatturiero di dicembre10:00 Eurozona, Pmi manifatturiero di dicembre16:00 Usa, Pmi manifatturiero di dicembre18:00 Italia, immatricolazioni di nuove auto a dicembre