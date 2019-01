Market mover: agenda economica del 2 gennaio, indici Pmi in primo piano

Titta Ferraro 2 gennaio 2019 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Prima seduta del nuovo anno con in primo piano i dati finali sugli indici PMI manifatturieri dei principali Paesi dell'area euro relativi al mese di dicembre. Per l'Italia l'indice che tasta il polso dell'attività manifatturiera è atteso in flebile risalita a 48,7 punti dai 48,6 del mese precedente.