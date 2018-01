Market mover: agenda economica del 17 gennaio

Titta Ferraro 17 gennaio 2018 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Oggi in primo piano in Europa la lettura finale dell'inflazione di dicembre, attesa stabile all'1,4% annuo. Sul fronte banche centrali attesa per la Bank of Canada che oggi dovrebbe procedere a un rialzo del costo del denaro portando il livello dei tassi all'1,25% dall'1% attuale.In serata spazio alla Fed che diffonde il Beige Book, il rapporto pubblicato ogni sei settimane dalla banca centrale Usa sullo stato di salute della prima economia al mondo.