Market mover: agenda economica del 14 agosto

Titta Ferraro 14 agosto 2017 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Prima seduta della settimana senza particolari indicazioni economiche in arrivo. In Europa sguardo alla lettura del Pil greco del secondo trimestre (preliminare). In arrivo anche il Pil del Portogallo. Dato più importante di giornata la produzione industriale dell'area euro, attesa a -0,5% m/m a giugno, con un +2,8% annuo dal +4% precedente.