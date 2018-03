Market mover: agenda economica del 12 marzo

Titta Ferraro 12 marzo 2018 - 07:13

Inizio di settimana con in primo piano la presentazione del budget 2019 per la Gran Bretagna. Il cancelliere dello Scacchiere presenta le previsioni economiche per il prossimo anno, contenenti dettagli sulle stime di crescita del PIL, previsioni di spesa e di indebitamento nonché stimoli fiscali. Nel pomeriggio dato sull'inflazione Usa, attesa stabile a +2,1% annuo.