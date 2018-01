Made in Italy: record storico di esportazioni negli Usa, per la prima volta sopra i 40 miliardi nel 2017

Valeria Panigada 25 gennaio 2018 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

IlMade in Italy ha raggiunto nel 2017 il record storico negli Stati Uniti, per un importo complessivo per la prima volta superiore a 40 miliardi di euro grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente. Lo sottolinea la Coldiretti in occasione dell’appuntamento di Davos sulla base di una analisi degli ultimi dati Istat relativi al commercio estero italiano. "Gli Stati Uniti – sottolinea la Coldiretti – sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made in Italy fuori dall’Unione Europea con un impatto rilevante anche per l’agroalimentare". Le esportazioni di cibo e bevande dall’Italia sono aumentare del 6% nel 2017 per un totale di circa 4 miliardi di euro, il massimo di sempre. Il vino risulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi, davanti a olio, formaggi e pasta.