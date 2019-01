Lavoro: retribuzioni contrattuali stabili a dicembre, +1,4% nell'intero 2018

Valeria Panigada 31 gennaio 2019 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie in Italia resta invariato a dicembre rispetto al mese precedente e mostra un aumento dell’1,7% nei confronti di dicembre 2017. Con riferimento ai principali macrosettori, le retribuzioni registrano un incremento tendenziale dell’1,1% per i dipendenti dell’industria e dei servizi privati e del +3,6% per quelli della pubblica amministrazione.Nella media del 2018 le retribuzioni contrattuali orarie sono tornate a crescere dopo un lungo periodo di rallentamento che si protraeva da nove anni, segnando un +1,4% rispetto all’anno precedente. Aumenti superiori alla media hanno caratterizzato l’intero settore pubblico (+2,6%) e in particolare i contratti del comparto sicurezza, mentre nel settore privato gli aumenti maggiori si sono registrati nei settori delle telecomunicazioni (+1,9%), dell’agricoltura (+1,7%) e delle chimiche e del commercio (entrambi +1,6%).