Lavoro: boom di occupati (+60mila) a marzo, disoccupazione scende al 10,2%

Titta Ferraro 30 aprile 2019 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

In deciso calo il tasso di disoccupazione in Italia. I dati Istat evidenziano a marzo un tasso di disoccupazione che passa dal 10,5% al 10,2% con un calo di 0,4 punti percentuali. Il dato del mese precedente è stato rivisto da 10,7% a 10,5%. Il consensus Bloomberg era per un tasso dei senza lavoro fermo al 10,7%.Nel periodo da gennaio a marzo 2019 l’occupazione registra una crescita rispetto ai tre mesi precedenti, sia nel complesso (+0,2%, pari a +46 mila) sia per genere. Nello stesso periodo diminuiscono i dipendenti a termine (-1,0%, -31 mila), mentre aumentano sia i dipendenti permanenti (+0,4%, +64 mila) sia gli indipendenti (+0,3%, +14 mila).