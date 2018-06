Lavoro: Eurostat, tasso posti lavoro vacanti sale al 2,1%, in Italia all'1,2%

Titta Ferraro 18 giugno 2018 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre dell'anno è aumentato nell'area euro il tasso di posti di lavoro vacanti portandosi al 2,1% dal 2% registrato nel trimestre precedente. Alla fine del primo trimestre 2017 risultava dell'1,9%. Lo rende noto l'Eurostat. Il tasso si attesta all'1,9% per industria e costruzioni e al 2,4% nei servizi.Tr ai singoli paesi il tasso dei posti vacanti risulta più elevato in Repubblica Ceca (4,8%), Belgio (3,5%), Germania e Svezia (2,9%), mentre i più bassi sono in Grecia (0,7%), Spagna e Portogallo (0,9%). Per l'Italia il dato è passato da 0,8% a 1,2%.