Italia: vendite al dettaglio in calo più del previsto a settembre

Valeria Panigada 7 novembre 2018 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

A settembre le vendite al dettaglio in Italia sono scese dello 0,8%, facendo peggio del -0,1% previsto dagli analisti. Il mese precedente le vendite erano salite dello 0,6%. L'Istat precisa che la variazione negativa, che riguarda soprattutto i beni non alimentari (-1,1%), non risparmia i beni alimentari (-0,3%).