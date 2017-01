Italia: vendite al dettaglio in calo dello 0,7% a novembre

Titta Ferraro 26 gennaio 2017 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

A novembre le vendite al dettaglio in Italia registrano una variazione congiunturale negativa dello 0,7% in valore e dello 0,8% in volume. Il consensus degli analisti era invece per un progresso dello 0,1%. Su base annua la variazione è di +0,8%.