Italia: vendite al dettaglio in calo dello 0,3% a dicembre, meglio delle attese

Valeria Panigada 7 febbraio 2018 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

InItalia le vendite al dettaglio hanno segnato a dicembre una diminuzione, rispetto al mese precedente, dello 0,3% sia in valore sia in volume, contro un -0,2% atteso dagli analisti. Nel confronto con il mese di dicembre 2016, le vendite al dettaglio hanno registrato una flessione dello 0,1% in valore e dello 0,9% in volume. Lo ha reso noto l'Istat.