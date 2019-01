Italia: tasso di disoccupazione al 10,5% a novembre, in calo anche quella giovanile

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Il tasso di disoccupazione in Italia si attesta, secondo la lettura di novembre, al 10,5%, mostrando un leggero calo rispetto al mese precedente (-0,1 punti percentuali), in linea con le attese degli analisti. Si tratta del primo calo dopo due mesi di crescita sostenuta. In ribasso anche quello giovanile che scende al 31,6% (-0,6 punti).I dati relativi a novembre, diffusi dall'Istat, confermano un quadro di sostanziale stazionarietà dei livelli occupazionali in Italia. La stabilità congiunturale dell’occupazione a novembre deriva, come a ottobre, da una lieve crescita dei dipendenti permanenti e una diminuzione di quelli a termine.