Italia: surplus extra Ue sale a 3,55 miliardi a giugno

Luca Fiore 24 luglio 2018 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

A giugno, il surplus commerciale extra-Ue del nostro Paese si è attestato a 3.552 milioni, in aumento rispetto ai +3.283 milioni di giugno 2017. “Si stima un incremento congiunturale per entrambi i flussi commerciali con i paesi extra Ue, più marcato per le esportazioni (+7,9%) rispetto alle importazioni (+2,1%)”, si legge nella nota dell’Istat.