Italia: surplus bilancia commerciale di 5,4 mld a marzo, +4% l'export

Titta Ferraro 17 maggio 2017 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

A marzo il surplus commerciale per l'Italia è di 5,4 miliardi (+5,2 miliardi a marzo 2016). Nei primi tre mesi dell’anno l’avanzo commerciale raggiunge 6,7 miliardi (+15,6 miliardi al netto dei prodotti energetici). Lo rende noto l'Istat. Rispetto al mese precedente, a marzo si registra un aumento per le esportazioni (+4%) mentre le importazioni sono stazionarie.

L’ampio incremento congiunturale dell’export è trainato dalle vendite verso i mercati extra Ue (+6,5%), mentre per l’area Ue (+2,1%) si registra un aumento più contenuto. Tutti i principali raggruppamenti di industrie sono in crescita, a eccezione dell’energia (-7,6%). Le esportazioni verso Cina (+32,3%) e paesi ASEAN (+31,1%) registrano una marcata crescita tendenziale. Si segnala anche, tra i paesi dell’area Ue, una crescita sostenuta delle vendite verso Romania (+25,2%), Polonia (+24,5%) e Spagna (+23,4%).