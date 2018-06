Italia: spese per consumi delle famiglie in crescita per il quarto anno consecutivo, +1,6% nel 2017

Valeria Panigada 19 giugno 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

InItalia la spesa media mensile delle famiglie si è attestata nel 2017 a 2.564 euro, in aumento dell'1,6% rispetto al 2016 e del 3,8% nei confronti del 2013, anno di minimo per la spesa delle famiglie. Lo ha rilevato l'Istat, precisando che sebbene si confermi in crescita per il quarto anno consecutivo, la spesa media mensile familiare rimane al di sotto dei 2.640 euro del 2011, anno cui hanno fatto seguito due di forte contrazione (-6,4% in totale).