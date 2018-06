Italia: si accentua flessione delle esportazioni extra-Ue a maggio

Valeria Panigada 27 giugno 2018 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Siaccentua la flessione delle esportazioni dell'Italia verso i paesi extra-Ue, che segue il lieve calo registrato ad aprile. Anche su base annua le esportazioni sono in flessione. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat, a maggio si è rilevata una riduzione mensile per entrambi i flussi commerciali con i paesi extra Ue, più marcata per le esportazioni (-3%) rispetto alle importazioni (-0,8%). Le esportazioni sono scese anche su base annua (-2,7%). Alla luce di questi andamenti, il surplus commerciale dell'Italia asi è attestato a +2.368 milioni, in riduzione rispetto a +2.650 milioni di maggio 2017.