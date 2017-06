Italia: produzione industriale ad aprile -0,4% m/m +1% a/a, deluse le attese

Valeria Panigada 12 giugno 2017 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

In Italia l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato ad aprile una diminuzione dello 0,4% rispetto a marzo. Corretto per gli effetti di calendario, l’indice è aumentato in termini tendenziali dell’1% (i giorni lavorativi sono stati 18 contro i 20 di aprile 2016). Gli analisti si aspettavano un aumento mensile dello 0,2% e tendenziale del 2,5%.