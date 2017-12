Italia: prezzi alla produzione in rialzo dello 0,4% a novembre, +2,5% annuo

Titta Ferraro 29 dicembre 2017 - 10:05

Nel mese di novembre l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria in Italia aumenta dello 0,4% rispettoal mese precedente e del 2,5% nei confronti di novembre 2016. Lo rende noto l'Istat. I prezzi alla produzione dell’industria aumentano, per il mercato interno, dello 0,4% rispetto ad ottobre e del 2,8% su base tendenziale. Al netto del comparto energetico, si registrano incrementi dello 0,1% – in termini congiunturali – e del 2% rispetto a novembre 2016.