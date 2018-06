Italia: prezzi alla produzione in rialzo a maggio per industria, costruzioni e servizi

Valeria Panigada 27 giugno 2018 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

InItalia si rileva una crescita diffusa ma contenuta dei prezzi alla produzione per industria, costruzioni e servizi. L'Istat ha rilevato che a maggio i prezzi alla produzione dell'industria sono saliti dello 0,7% rispetto ad aprile, quelli delle costruzioni sono aumentati dello 0,1% e infine quelli dei servizi hanno evidenziato nel I trimestre dell'anno un +0,2% rispetto al periodo precedente. Su base annua, i prezzi alla produzione nell’industria sono cresciuti sia sul mercato interno sia su quello estero, trainati dai prodotti energetici e dalla metallurgia; per le costruzioni, dopo la flessione registrata nei mesi precedenti, a maggio il tasso tendenziale dei prezzi alla produzione ha ripreso a salire. Scenario di ripresa dei prezzi anche per il settore dei servizi, dove il segnale di crescita tendenziale è diffuso su quasi tutti i settori. In particolare, è il settore dei trasporti a spingere la crescita dei prezzi dei servizi.