Italia: prezzi abitazioni in calo nel III trimestre 2017

Valeria Panigada 10 gennaio 2018 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Nelterzo trimestre 2017, secondo le stime preliminari dell'Istat, l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie in Italia, sia per fini abitativi sia per investimento, è sceso dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% nei confronti dello stesso periodo del 2016 (era -0,2% nel secondo trimestre). Il calo ha riguardato esclusivamente le abitazioni esistenti.