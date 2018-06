Italia: pressione fiscale scesa dello 0,2%, ma potere d'acquisto famiglie in calo

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Lapressione fiscale in Italia è stata pari al 38,2% nel primo trimestre dell'anno, in riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato in termini congiunturali dello 0,2%, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,8%. Tuttavia il potere di acquisto è sceso dello 0,2%, per la prima volta da oltre un anno a causa dell'aumento dell'inflazione.