Italia: nuovo calo dei fallimenti e delle procedure concorsuali nel 2016

Luca Fiore 13 febbraio 2017 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Per il secondo anno consecutivo diminuisce il numero dei fallimenti: 13,5 mila imprese italiane hanno dichiarato default nel 2016, l’8,5% in meno rispetto al 2015 quando si erano registrati 14,7 mila fallimenti (e un calo del 6,1% rispetto al picco del 2014). È quanto emerge dall’Osservatorio su Fallimenti, Procedure e Chiusure di imprese relativo al 2016, diffuso oggi da Cerved.



Prosegue, per il terzo anno consecutivo, il calo delle procedure concorsuali diverse dai fallimenti: nel 2016 sono state registrate 1.640 procedure, il 35,1% in meno rispetto al 2015. In controtendenza rispetto a fallimenti e procedure non fallimentari, le liquidazioni segnano un aumento del 9,2% rispetto al 2015.