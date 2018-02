Italia: maggiore prudenza delle famiglie, cresce la propensione al risparmio

Valeria Panigada 7 febbraio 2018 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Famiglie italiane più prudenti. Secondo i dati diffusi oggi nella nota mensile dell'Istat, nel terzo trimestre del 2017, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato ad un tasso più elevato (+0,7% in termini congiunturali), determinando un significativo incremento della propensione al risparmio delle famiglie (0,5 punti percentuali). Mentre la spesa delle famiglie per consumi finali ha segnato un lieve aumento congiunturale (+0,2%) ma in decelerazione rispetto ai due trimestri precedenti. "Comportamenti prudenziali da parte delle famiglie - si legge nella nota Istat - sono attesi proseguire anche nei prossimi mesi: a gennaio i giudizi sulle opportunità attuali di risparmio sono migliorati sensibilmente".