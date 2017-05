Italia: inflazione rallenta a maggio, +1,5% a/a in linea con le stime. Segno meno su base mensile

Alessio Trappolini 31 maggio 2017 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

A maggio i prezzi al consumo in Italia sono cresciuti dell'1,5% su base annua. La prima lettura del dato è inferiore rispetto al dato finale di aprile pari al 2%, ed è in linea con quanto atteso dagli analisti.



Su base mensile l'inflazione è scesa dello 0,2% (come da consensus), invertendo la rotta rispetto al mese precedente, quando il dato aveva fatto segnare un incremento dello 0,8 per cento.