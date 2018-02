Italia: inflazione in calo allo 0,8% annuo a gennaio, in linea con attese

Valeria Panigada 2 febbraio 2018 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

InItalia l'inflazione si è attestata a gennaio allo 0,8% su base annua, in calo rispetto allo 0,9% di dicembre ma in linea con le attese degli analisti. Su base mensile, l’indice nazionale dei prezzi al consumo ha evidenziato un aumento dello 0,2% (consensus +0,3%). Si tratta delle stime preliminari dell'Istat. L'istituto di statistica ha spiegato che la lieve frenata dell’inflazione si deve per lo più al rallentamento della crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati, dei beni energetici non regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti.