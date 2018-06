Italia: inflazione giugno (preliminare) salita all'1,4%, torna ai livelli di maggio 2017

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

L'inflazione in Italia si è attestata a giugno all'1,4% su base annua, in deciso rialzo rispetto all'1% di maggio e oltre le attese degli analisti che si aspettavano un tasso di inflazione all'1,3 per cento. Si tratta della stima preliminare dell'Istat, secondo cui l’accelerazione dell’inflazione si deve prevalentemente al rialzo dei prezzi dei beni energetici (da +5,3% di maggio a +9,4%), dei beni alimentari e dei trasporti (da +1,7% a +2,9%). Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,3%.