Italia: inflazione attesa in forte accelerazione dai consumatori, più caute le imprese

Valeria Panigada 7 febbraio 2018 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Peri consumatori in Italia, la dinamica dell'inflazione nei prossimi dodici mesi è attesa in forte accelerazione, con la quota di coloro che si aspettano rincari pari al 52,3% (valore più alto dall’ottobre 2013). Cautela prevale, invece, nella politica dei prezzi delle imprese manifatturiere che producono beni destinati al consumo finale: il saldo tra coloro che intendono aumentare i propri listini nel breve periodo e coloro che ne prospettano ribassi si conferma molto contenuto e in riduzione anche all’inizio del nuovo anno. E' ciò che emerge dalla nota mensile dell'Istat sull'economia italiana, diffusa oggi.