Italia: inflazione a dicembre (finale) confermata in calo all'1,1% annuo

Valeria Panigada 16 gennaio 2019 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

L'inflazione in Italia si è attestata a dicembre all'1,1% su base annua, in calo rispetto all'1,6% del mese precedente. Si tratta della lettura finale che conferma la stima preliminare. L'Istat spiega che il dato di dicembre, in netto rallentamento, conferma un quadro di oscillazioni dell’inflazione largamente condizionato dall’andamento dei prezzi dei beni energetici. Sono infatti gli energetici non regolamentati (combustibili per l’abitazione e carburanti) a spiegare per lo più la frenata della crescita dei prezzi al consumo.