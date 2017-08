Italia: inflazione (finale) scesa all'1,1% a luglio, confermate stime preliminari

Valeria Panigada 11 agosto 2017 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

In Italia l'inflazione si è attestata a luglio all'1,1% su base annua, in calo rispetto all'1,2% del mese precedente ma in linea con la stima preliminare. Secondo la lettura finale dell'Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,1% su base mensile. L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è scesa di un decimo di punto percentuale (+0,8% da +0,9% di giugno).