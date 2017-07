Italia: indice prezzi produzione in rialzo a giugno

Valeria Panigada 31 luglio 2017 - 12:10

InItalia l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria è aumentato a giugno dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 2,6% nei confronti di giugno 2016. In particolare i prezzi alla produzione dell’industria, sul mercato interno sono saliti dello 0,4% rispetto a maggio e del 3,1% su base annua. Secondo la rilevazione Istat, il settore di attività economica per il quale si è registrato l’aumento tendenziale dei prezzi più ampio, sia sul mercato interno sia sul mercato estero, è quello della Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti), con una crescita rispettivamente del 5,0% e del 4,4%.