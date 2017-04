Italia: indice composito fiducia imprese balza a 107,4 ad aprile, massimi da ottobre 2007

Titta Ferraro 27 aprile 2017 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

L’indice composito del clima di fiducia delle imprese in Italia registra un significativo incremento da 105,1 a 107,4 nel mese di aprile, raggiungendo il valore più elevato da ottobre 2007. Lo rende noto l'Istat. Si tratta del quarto mese consecutivo in crescita per l'indice. Nel settore manifatturiero l’indice aumenta da 107,2 a 107,9 (valore più elevato da gennaio 2008) e nel settore delle costruzioni passa da 123,3 a 128,0 (valore più elevato da maggio 2008). Nei servizi il clima sale da 106,4 a 107,8 e nel commercio al dettaglio passa da 108,8 a 110,8 (valori più elevati, rispettivamente, da gennaio 2016 e da dicembre 2015).