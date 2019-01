Italia: fatturato e ordinativi sostanzialmente stabili a novembre

Valeria Panigada 16 gennaio 2019 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Ilfatturato dell’industria in Italia ha segnato a novembre un aumento lieve (+0,1%) rispetto a ottobre, quando si era assistito a una flessione dello 0,5 per cento. Gli ordinativi hanno invece registrato una lieve diminuzione (-0,2%). La dinamica congiunturale del fatturato, spiega la nota dell'Istat, riflette un leggero aumento del mercato interno (+0,1%) e una variazione nulla di quello estero. Per gli ordinativi la flessione congiunturale è sintesi di una contrazione delle commesse provenienti dal mercato interno (-1,1%) e di un incremento di quelle provenienti dall’estero (+1,1%).