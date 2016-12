Italia: fatturato e ordinativi industriali in aumento a ottobre

Valeria Panigada 22 dicembre 2016 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

A ottobre, rispetto al mese precedente, nell’industria in Italia si rileva un aumento sia del fatturato (+0,8%), sia degli ordinativi (+0,9%). Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di ottobre 2015), il fatturato totale diminuisce in termini tendenziali dello 0,9%, mentre l’indice grezzo degli ordinativi segna una diminuzione del 3,2%. Gli analisti si aspettavano ordinativi in rialzo dello 0,5% su base mensile e del 2,9% su base annua.