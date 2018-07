Italia: economia rallenta, Pil II trimestre in rialzo dello 0,2%

Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

La dinamica dell’economia italiana mostra un rallentamento, registrando un incremento inferiore a quello dei 6 trimestri precedenti. Secondo i dati preliminari pubblicati oggi dall'Istat, il Prodotto interno lordo (Pil) ha segnato nel secondo trimestre del 2018 una espansione dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1,1% su base annua. Questo periodo ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al secondo trimestre del 2017.Nei primi tre mesi dell'anno il Pil italiano era cresciuto dello 0,3% su base trimestrale e dell'1,4% su base annua. Gli analisti si aspettavano una crescita trimestrale dello 0,2% e annua dell'1,2 per cento.