Italia: disoccupazione scesa all'11% a novembre, in calo anche quella giovanile

Valeria Panigada 9 gennaio 2018 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Iltasso di disoccupazione in Italia si è attestato a novembre all’11%, in calo rispetto all'11,1% di ottobre, mentre quello giovanile è calato al 32,7% (-1,3 punti). Si tratta della lettura preliminare dell'Istat. La stima delle persone in cerca di occupazione a novembre è diminuita per il quarto mese consecutivo.