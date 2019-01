Italia: disoccupazione scesa a sorpresa al 10,3% a dicembre, giovanile in lieve aumento

Valeria Panigada 31 gennaio 2019 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Calo inaspettato della disoccupazione in Italia. Secondo i dati preliminari dell'Istat, diffusi oggi, il tasso di disoccupazione si è attestato a dicembre al 10,3%, in ribasso dal 10,5% di novembre. Gli occupati risultano in lieve crescita rispetto a novembre (+0,1%, pari a +23 mila unità) con il tasso di occupazione salito al 58,8% (+0,1 punti percentuali). Contrariamente ai due mesi precedenti, il leggero incremento dell’occupazione è di nuovo dovuto ad una crescita dei dipendenti a termine più ampia della flessione dei permanenti, a cui si aggiunge una lieve ripresa degli autonomi. Tra le classi di età, si evidenzia un aumento lieve del tasso di disoccupazione giovanile al 31,9% (+0,1 punti).